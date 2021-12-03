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OPEC+'tan üretim artışı kararı

Dün Viyana'da bir araya gelen OPEC+ üyesi ülkelerin petrol ve enerji bakanları, ABD'nin rezervlerinden petrol satmasının ve yeni Covid-19 varyantı Omicron'un piyasada petrol arz fazlasına yol açacağı endişelerine rağmen üretimin planlandığı gibi artırılmasına karar verdiler.

03.12.2021 - 07:34 |
OPEC+'tan üretim artışı kararı

OPEC+ üyelerinin aldıkları karara göre ocak ayında üretim 400 bin varil/gün yükseltilecek. OPEC+'ın bu kararı almasında Suudi Arabistan ve Körfez İşbirliği Konseyi'ndeki müttefikleri rol oynadı.

OPEC+ petrol ve enerji bakanlarının bir sonraki toplantısı 4 Ocak tarihinde yapılacak. Bu toplantıdan önce 3 Ocak'ta OPEC+ Ortak Teknik Komite toplantısı gerçekleştirilecek.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, OPEC ve müttefiklerinin üretimi artırma kararlarının memnuniyetle karşılandığı ve ABD'nin ham petrol rezervlerinden daha fazla satış yapmayı değerlendirme planı olmadığı ifade edildi.

Cezayir Enerji Bakanı ise OPEC+ toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, alınan karar ile mevcut politikalarına bağlı kaldıklarını, bu kararı yeni koronavirüs varyantına ve stratejik rezervlerinden ham petrol satılacağı açıklamalarına rağmen petrol piyasasının tekel göstergelerinin dayanıklı olmaya devam etmelerini temel alarak verdiklerini vurguladı.

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