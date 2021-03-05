OPEC toplantısı dikkatleri S.Arabistan'a çekti

OPEC üyesi 23 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının dün bir araya geldiği 14. Bakanlar Toplantısı'nda, grubun mevcut üretim kesintilerini 1 ay daha uzatması kararlaştırılırken, mevsimsel nedenlerle Rusya ve Kazakistan bu kararın dışında tutuldu.

Suudi Arabistan ise grup kararlarına ek olarak gönüllü uyguladığı günlük 1 milyon varillik üretim kesintisine gelecek ay da devam etme kararı aldı.

IGM Energy Baş Danışmanı Ian Simm, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020'nin başlarında hızla düşen petrol fiyatlarının OPEC ülkelerinin ekonomilerini yerle bir etmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisini bugüne kadar devam ettirmesi nedeniyle üye ülkelerin üretimlerini artırarak yükselen petrol fiyatlarından daha fazla yararlanmak istemelerine rağmen üretim kesintisi kararına sadık kaldıklarını söyledi.

Simm, grubun lideri konumundaki Suudi Arabistan'ın üretim kesintileri konusundaki tutumuna işaret ederek şöyle konuştu:

"Suudi Arabistan'ın çıkarlarına en uygun olan şey fiyatlarda ve talepte uzun vadeli bir istikrarın sağlanması. Üretim miktarının artırılmasından yana olan Rusya ve Kazakistan, üretim kesintilerinin hafifletilmesi nedeniyle bir galibiyet iddia edebilirler ancak Suudi Arabistan, üretimini günlük 1 milyon varillik ek kesintiyle sınırlamaya devam ederken, diğer üye ülkeleri mevcut üretim kesintilerini korumaya büyük ölçüde ikna ederek ve kesintiye uyumluluğun iyileştirilmesi noktasında teşvik ederek, grup içindeki liderliğini, dahası küresel petrol piyasasındaki belirleyici konumunu bir kez daha göstermiş oldu."

Fiyatların daha toplantı devam ederken yükselişe geçtiğine dikkati çeken Simm, "Kararın petrol fiyatlarına etkisi oldukça açık. Fiyatlar yukarı fırladı, çünkü çok az kişi toplantıdan böyle bir kararın çıkmasını bekliyordu." ifadesini kullandı.

Simm, kısa dönem petrol fiyatlarına ilişkin de "Petrol fiyatlarındaki yükseliş çok uzun sürmeyecek ancak çoğu OPEC ülkesi varil başına 60-70 dolar bandında seyreden fiyatlardan memnun durumdayken ve ABD'deki kamu ve özel kaya petrolü işletmecileri sondaj faaliyetlerinin yürütülmesiyle ilgili ortak bir karar almaktan uzakken, kısa vadede fiyatların mevcut seviyelerde kalacağını söylemek için yeterince geçerli sebep var." dedi.

Suudi Arabistan'ın kararı, piyasaları etkileyecek bir hamle

Norveç merkezli bağımsız araştırma kuruluşu Rystad Energy Petrol Piyasası Araştırma Müdürü Bjornar Tonhaugen de Suudi Arabistan'ın kararının petrol fiyatlarına daha net bir yön verilebilmesi için doğru zamanda gelen bir hamle olduğunu dile getirdi.

Tonhaugen, uyguladığı günlük 1 milyon varillik ek üretim kesintisinin büyüklüğü nedeniyle Suudi Arabistan'ın ek kesintileri koruma kararının piyasalarda en güçlü etkiyi oluşturan gelişme olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Suudi Arabistan'ın gönüllü olarak uyguladığı ek üretim kesintisine gelecek ay da devam edecek olması ve özellikle OPEC ülkelerinin çoğunun mevcut üretim kesintisi miktarının nisanda da aynı kalması konusundaki grup politikasını desteklemesinin de katkısıyla petrol pazarında ciddi kazançlar bekleniyor."

Grubun 5 Ocak'ta bir araya geldiği 13. Bakanlar Toplantısı'nda, OPEC dışı ülkelerden Rusya ve Kazakistan'ın şubat ve mart aylarında petrol üretimini mevsimsel nedenlerle artırması noktasında uzlaşı sağlanırken, diğer üye ülkelerin mevcut üretim seviyelerini koruması kararı çıkmıştı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, söz konusu toplantı sonrasında sürpriz bir açıklama yaparak, ülkesinin şubat ve martta gönüllü olarak günlük 1 milyon varillik ek kesintiye gideceğini bildirmişti.