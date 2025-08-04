OPEC+ üyesi 8 ülke üretimi artıracak

OPEC'ten yapılan açıklamada, Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman’dan oluşan ülkelerin, küresel piyasa koşulları ve görünümünü değerlendirmek üzere çevrim içi bir toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.

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Toplantıda, nisandan itibaren kademeli ve esnek şekilde geri çekilmeye başlanan günlük 2,2 milyon varillik gönüllü üretim kesintileri ele alındı. Bu kapsamda, eylül ayında ağustos üretim seviyesine kıyasla günlük 547 bin varil artış yapılması kararlaştırıldı. Söz konusu artışın, 4 aylık kademeli üretim artışına eşdeğer olduğu ifade edildi.

Açıklamada, istikrarlı küresel ekonomik görünüm ve düşük petrol stoklarının da gösterdiği mevcut sağlıklı piyasa temelleri doğrultusunda bu kararın alındığı vurgulandı. Ancak, ek gönüllü üretim ayarlamalarının kademeli olarak kaldırılmasının, değişen piyasa koşullarına bağlı olarak durdurulabileceği veya geri çevrilebileceği, bu esnekliğin ise piyasa istikrarına katkı sağlayacağı belirtildi.

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Grubun ekim ayı üretim seviyesini belirleyeceği bir sonraki toplantısı 7 Eylül'de yapılacak.