OPEC'in ham petrol üretimi arttı

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, üretimde en fazla artış Suudi Arabistan'da, en fazla düşüş ise İran'da gerçekleşti. Grubun en büyük üreticisi Suudi Arabistan'da günlük üretim 258 bin varil artışla 9 milyon 709 bin varile çıktı. İran'da ise üretim 27 bin varil azalarak 3 milyon 218 bin varile geriledi.

Böylece, OPEC'in ham petrol üretimi ağustosta önceki aya göre günlük 478 bin varil artarak 27 milyon 948 bin varil oldu. Aynı dönemde, OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun toplam ham petrol üretimi ise günlük 509 bin varil artarak 42 milyon 400 bin varil olarak kayıtlara geçti.

OPEC, 2025 TALEP TAHMİNİNİ KORUDU

OPEC, bu yıla ilişkin küresel petrol talebi artış öngörüsünü değiştirmedi. Buna göre, küresel talebin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük yaklaşık 1 milyon 290 bin varil artarak 105 milyon 140 bin varile ulaşması bekleniyor.

Talep artışının, OECD dışı ülkelerde günlük yaklaşık 1 milyon 150 bin varil, OECD ülkelerinde ise yalnızca 140 bin varil olacağı hesaplanıyor. Toplam talebin, günlük 59 milyon 310 bin varilinin OECD dışı ülkelerden, 45 milyon 830 bin varilinin ise OECD ülkelerinden kaynaklanacağı öngörülüyor.

OPEC, gelecek yıla ilişkin küresel petrol talebi öngörüsünü de bir önceki rapora göre sabit tuttu. Buna göre, talebin 2026'da günlük yaklaşık 1 milyon 380 bin varil artarak 106 milyon 520 bin varile ulaşacağı tahmin ediliyor. OECD'nin talep artışında Amerika bölgesinin öne çıkacağı öngörülürken, OECD dışı ülkelerde diğer Asya ülkeleri ile Hindistan ve Çin'in başı çekmesi bekleniyor.

Talebin gelecek yıl, OECD dışı ülkelerde günlük yaklaşık 60 milyon 540 bin varil, OECD ülkelerinde ise 45 milyon 970 bin varil seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.