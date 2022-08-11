OPEC'in petrol üretimi arttı

OPEC'in günlük ham petrol üretimi temmuz ayında bir önceki aya göre 162 bin varil/gün artışla 28 milyon 840 bin varil/gün oldu.

OPEC'in paylaştığı aylık "petrol piyasası" raporuna göre Suudi Arabistan'ın ikincil kaynaklara dayalı petrol üretimi 136 bin varil/gün artışla 10 milyon 693 bin varil/güne yükseldi. Ülkenin doğrudan iletişime dayalı üretimi 169 bin varil/gün yükselişle 10 milyon 815 bin varil/gün oldu.