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OPEC'in petrol üretimi arttı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) petrol üretimi temmuz ayında 162 bin varil/gün arttı.

11.08.2022 - 15:56 |
OPEC'in petrol üretimi arttı

OPEC'in günlük ham petrol üretimi temmuz ayında bir önceki aya göre 162 bin varil/gün artışla 28 milyon 840 bin varil/gün oldu.

OPEC'in paylaştığı aylık "petrol piyasası" raporuna göre Suudi Arabistan'ın ikincil kaynaklara dayalı petrol üretimi 136 bin varil/gün artışla 10 milyon 693 bin varil/güne yükseldi. Ülkenin doğrudan iletişime dayalı üretimi 169 bin varil/gün yükselişle 10 milyon 815 bin varil/gün oldu.

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