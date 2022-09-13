OPEC'in petrol üretimi arttı
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) günlük ham petrol üretimi ağustos ayında bir önceki aya göre 618 bin varil/gün artışla 29 milyon 651 bin varil/gün oldu.
13.09.2022 - 15:15 |
OPEC'in paylaştığı aylık petrol piyasası raporuna göre Suudi Arabistan'ın ikincil kaynaklara dayalı petrol üretimi 160 bin varil/gün artışla 10 milyon 904 bin varil/güne yükseldi. Ülkenin doğrudan iletişime dayalı üretimi 236 bin varil/gün artışla 10 milyon 815 bin varil oldu.
Libya'nın üretimi 426 bin varil artışla 1 milyon 123 bine çıkarak toplam artışa en fazla katkıyı sağladı.