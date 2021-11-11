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OPEC'in petrol üretimi ekimde arttı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) günlük ham petrol üretimi ekimde bir önceki aya göre 220 bin varil artarak yaklaşık 27 milyon 450 bin varil oldu.

11.11.2021 - 17:50 | | AA
OPEC'in petrol üretimi ekimde arttı

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, küresel petrol arzı ise geçen ay bir önceki aya kıyasla günlük 1 milyon 740 bin varil artışla yaklaşık 97 milyon 560 bin varile yükseldi.

Bu dönemde OPEC dışı ülkelerde günlük petrol üretimi 1 milyon 520 bin varil artarak yaklaşık 70 milyon 110 bin varil oldu. OPEC'in günlük ham petrol üretimi ise 220 bin varil artarak yaklaşık 27 milyon 450 bin varil seviyesinde gerçekleşti. OPEC'in küresel petrol üretimindeki payı ise yüzde 28,1 olarak kayıtlara geçti

Bu dönemde OPEC içinde ham petrol üretimi en fazla Suudi Arabistan ve Venezuela'da artarken, Nijerya ve Gabon'da düşüş görüldü.

Günlük üretim, geçen ay bir önceki aya göre Suudi Arabistan'da 110 bin varil, Venezuela'da 57 bin varil artış gösterdi. Bununla birlikte üretim Nijerya'da 45 bin varil, Gabon'da ise 17 bin varil geriledi.

Bu yıl küresel petrol talebi artacak

OPEC, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre günlük bazda 5,7 milyon varil artarak 96 milyon 440 bin varile ulaşacağını açıkladı.

Gelecek yıla ilişkin küresel petrol talebi öngörüsü ise 4 milyon 150 bin varil artış seviyesinde sabit tuttu. Buna göre, 2022'de küresel petrol talebinin günlük yaklaşık 100 milyon 590 bin varil olacağı tahmin edildi.

Bazı Avrupa ülkelerinde ekonomik görünümde beklenen iyileşmeye rağmen OECD, Amerika ve Latin Amerika'da endüstriyel yakıt talebinin yavaşlayacağına ilişkin tahminler gelecek yıl için talep öngörüsünün sabit tutulmasında etkili oldu.

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