OPEC'in üretimi ekim ayında değişmedi

Bloomberg'in yaptığı ankete göre OPEC ekim ayında günde ortalama 28,08 milyon varil petrol pompaladı. Üretim bir önceki aya göre yaklaşık 50.000 varil/gün arttı.

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Üretim artışlarında Nijerya ön plana çıkarken, Kongo, Gabon, Angola ve Ekvator Ginesi de üretimlerini artırdı.

Daha yüksek bir kota elde etmek için üretimini eski seviyelerine getirmek istediğini söyleyen Nijerya, ekim ayında arzını günde 60.000 varil artırarak 1,49 milyon varile yükseltti.

Geçen ay Afrikalı üyelerin yaptığı artışlara İran, Irak, Kuveyt ve Libya'nın yaptığı kısmi indirimler karşılık verdi.

Bloomberg tarafından derlenen tanker takibi verilerine göre Rusya'nın ham petrol sevkiyatı 29 Ekim'e kadar olan haftada günde 110.000 varil artarak günde 3,64 milyon varile ulaştı. Bu artış, Karadeniz'deki Novorossiysk'ten yapılan sevkiyatlardaki sıçramayı yansıtırken, Rusya'nın Baltık ve Pasifik limanlarından ayrılan gemi sayısındaki düşüşle kısmen dengelendi.

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23 ülkeden oluşan OPEC+ ittifakının tamamı 26 Kasım'da bir araya gelerek gelecek yıl için üretim politikasını gözden geçirecek.