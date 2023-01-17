OPEC'ten küresel büyüme tahmini

OPEC'in paylaştığı aylık "Petrol Piyasası" raporunda küresel büyüme beklentilerine de yer verildi. OPEC küresel büyüme beklentisini 2022 yılı için yüzde 2,8'den yüzde 3'e yükseltirken, bu yıl için yüzde 2,5 olarak sürdürdü.

OPEC enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiğini ve özellikle Euro Bölgesi'nde daha fazla artış olmasının muhtemel olduğunun altını çizerek, bu etkenlerin potansiyel olarak büyümeyi etkilediğini ifade etti.

Büyümenin özellikle ABD ve Euro Bölgesi'nde üçüncü çeyrekte beklenenden daha iyi olsa da son çeyrekte küresel bir yavaşlamanın gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi. Sonuç olarak 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin tahminlerde bir değişikliğe gidilmediği kaydedildi.