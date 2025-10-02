Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaOpenAI, 500 milyar dolar piyasa değerine ulaştı
HaberlerUzmanparaOpenAI, 500 milyar dolar piyasa değerine ulaştı

OpenAI, 500 milyar dolar piyasa değerine ulaştı

Yapay zeka devi OpenAI, gerçekleştirdiği hisse satışı sonrasında 500 milyar dolar piyasa değerine ulaşarak teknoloji dünyasında yeni bir rekor kırdı.

02.10.2025 - 09:56 | | Foreks Haber
OpenAI, 500 milyar dolar piyasa değerine ulaştı

Hisse alım konsorsiyumunda Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer Investment Group, Abu Dabi'den MGX ve T. Rowe Price'ın yer aldığı belirtildi.

Haberin Devamı

Şirketin ikincil piyasada 10 milyar doların üzerinde hisse satışını onayladığı da öğrenildi. Bu gelişme, OpenAI'in gelir ve kullanıcı sayısındaki olağanüstü büyümeyi yansıtıyor.

Minguzzi davasında gerginlik! Duruşmaya ara verildi

Minguzzi davasında gerginlik! Duruşmaya ara verildi

TCMB ile BAE Merkez Bankası'ndan swap anlaşması

TCMB ile BAE Merkez Bankası'ndan swap anlaşması