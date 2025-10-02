OpenAI, 500 milyar dolar piyasa değerine ulaştı

Hisse alım konsorsiyumunda Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer Investment Group, Abu Dabi'den MGX ve T. Rowe Price'ın yer aldığı belirtildi.

Şirketin ikincil piyasada 10 milyar doların üzerinde hisse satışını onayladığı da öğrenildi. Bu gelişme, OpenAI'in gelir ve kullanıcı sayısındaki olağanüstü büyümeyi yansıtıyor.