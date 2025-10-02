OpenAI, 500 milyar dolar piyasa değerine ulaştı
Yapay zeka devi OpenAI, gerçekleştirdiği hisse satışı sonrasında 500 milyar dolar piyasa değerine ulaşarak teknoloji dünyasında yeni bir rekor kırdı.
02.10.2025 - 09:56 | | Foreks Haber
Hisse alım konsorsiyumunda Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer Investment Group, Abu Dabi'den MGX ve T. Rowe Price'ın yer aldığı belirtildi.
Şirketin ikincil piyasada 10 milyar doların üzerinde hisse satışını onayladığı da öğrenildi. Bu gelişme, OpenAI'in gelir ve kullanıcı sayısındaki olağanüstü büyümeyi yansıtıyor.