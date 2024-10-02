Orta Doğu’daki gerilim altını hareketlendirdi

Orta Doğu’da savaşı tırmandıran gelişmeler para ve emtia piyasalarını etkilemeye devam ediyor. İsrail’in Lübnan’a yönelik kara operasyonunu başlatmasıyla birlikte İran geçtiğimiz gün İsrail’e yaklaşık 200 balistik füze ile saldırı gerçekleştirdi.

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İsrail’in de İran’ın saldırılarına karşılık olarak misilleme sözü vermesi bölgede tansiyonu yükseltti. Altın fiyatları dün Orta Doğu’daki gelişmelerin etkisiyle yükselişe geçti.

ALTIN FİYATLARINDA HIZLI YÜKSELİŞ

Geçtiğimiz gün ons altın 2673 dolar seviyesine kadar yükselirken, gram altın 2940 lirayı gördü. Gün içerisinde yüzde 1’in üzerinde primlenen ons altın 2663 dolardan kapandı. Gram altın ise günü 2929 liradan tamamladı.

BUGÜN FİYATLARDA SON DURUM NE?

Haftanın üçüncü işlem gününe 2663 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 2649 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2644 dolar, en yüksek ise 2663 dolar seviyeleri görüldü.

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Güne 2929 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda gerileyerek 2914 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2902 lira, en yüksek ise 2930 lira seviyeleri test edildi.