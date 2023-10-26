'Orta Doğu'daki krizi dikkatle izliyoruz'

Yunanistan'ın ERT ve Skai TV kanallarına konuşan Lagarde, "Özellikle dikkatliyiz. Burası dünyanın petrol tankerlerinin trafiğinin yoğun olduğu, petrol üreten ülkelerin de bulunduğu ve doğrudan ya da dolaylı olarak güven kanalı yoluyla bir etkinin olabileceği bölge, ki bu da önemli" dedi.

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Lagarde ayrıca hükümetleri enerji krizinin zirvesinde uygulamaya konulan destek tedbirlerini geri çekerek merkez bankasına yardım etmeye çağırdı.

Lagarde, "Enflasyonu ehlileştirmenin ve orta vadede %2'ye geri getirmenin en iyi yolu bu olacaktır" dedi.