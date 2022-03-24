Ortak gaz alımı AB'nin gündeminde

Rusya'ya doğal gazda bağımlılığın azaltılması için ortaklaşa gaz alımına yönelecek olan AB liderlerinin gelecekteki arz şoklarına karşı bir tampon, stok inşa edilmesi konusunda da anlaşması öngörülüyor.

AB liderlerinin Rusya'dan petrol ve doğal gaz alımına yaptırım uygulanması konusunda ise bu toplantıda bir karar vermeleri beklenmiyor.

Liderler zirvesi için şimdiden hazırlanan taslak bildirilerde "Liderler gelecek kış öncesinde gaz, LNG, hidrojende ortaklaşa alım üzerinde birlikte çalışma ve gaz depolarının doldurulmasına yönelik tedbirleri koordine etme konusunda anlaştı" ifadeleri yer aldı.

Avrupa Birliği toplam doğal gaz ithalatının yüzde 40'ını, petrol ithalatının yüzde 27'sini ve kömür ithalatının yüzde 46'sını Rusya'dan yapıyor.