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02.02.2021 - 10:16 |

Otomobil satışları arttı

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) verilerine göre otomobil satışları, 2021 yılı ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre %60,6 oranında artarak 35.358 adet oldu.

Otomobil satışları arttı
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Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin açıkladığı verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak ayında bir önceki yılın Ocak ayına göre %60,3 artarak 43.728 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2021 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre %60,6 oranında artarak 35.358 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da %59,2 artarak 8.370 adede ulaştı.

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