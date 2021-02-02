Otomobil satışları arttı

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin açıkladığı verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak ayında bir önceki yılın Ocak ayına göre %60,3 artarak 43.728 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2021 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre %60,6 oranında artarak 35.358 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da %59,2 artarak 8.370 adede ulaştı.