Otomotiv ihracatı 11 ayda arttı

OSD, bu yılın ocak-kasım dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Haberin Devamı

Buna göre, yılın 11 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla 1 milyon 295 bin 31'e ulaştı. Otomobil üretimi ise yüzde 3 azalarak 796 bin 276 olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 320 bin 119'u buldu.

Yılın 11 aylık döneminde ticari araç grubunda üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19, hafif ticari araç grubunda yüzde 21, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 1 arttı.

Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 66 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil ve hafif ticari araç) yüzde 68, kamyon grubunda yüzde 57, otobüs-midibüs grubunda yüzde 67 ve traktörde yüzde 37 seviyesinde gerçekleşti.

Haberin Devamı

OTOMOTİV İHRACATI, YILIN SON AYINA 37 MİLYAR DOLAR İLE GİRİŞ YAPTI

Otomotiv ihracatı yılın 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 5 artarak 960 bin 989 oldu.

Bu dönemde otomobil ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 düşüş kaydederken, ticari araç ihracatı ise yüzde 30 arttı. Aynı dönemde traktör ihracatı da yüzde 16 azalarak 10 bin 377 olarak gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2025'in 11 aylık döneminde yüzde 18 ile sektörel ihracat sıralamasında liderliğini korudu. Uludağ İhracatçı Birlikleri verilerine göre, söz konusu dönemde toplam otomotiv ihracatı 37 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde otomobil ihracatı ise yüzde 6 artışla 10,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 15, tedarik sanayi ihracatı ise yüzde 6 arttı.

TOPLAM PAZAR 11 AYDA 1,2 MİLYON ADEDİ AŞTI

Bu yılın 11 ayında toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 1 milyon 215 bin 876 düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 11 artış sağlayarak 938 bin 177 oldu. Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın 11 ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarı yüzde 5, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 7 büyürken, ağır ticari araç pazarı yüzde 4 geriledi.

Haberin Devamı

Yılın ocak-kasım döneminde otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 30, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 21 olarak gerçekleşti.