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'Özel borç piyasası 3,5 trilyon dolar olacak'

BlackRock küresel özel borç piyasasının 2028 yılına kadar neredeyse ikiye katlanarak 3,5 trilyon dolara ulaşacağını öngördü.

27.10.2023 - 09:41 |
'Özel borç piyasası 3,5 trilyon dolar olacak'

BlackRock'ın makro kredi araştırmaları başkanı Amanda Lynam yayınladığı araştırma notunda, finansal piyasalardaki "tektonik değişimlerin" özellikle bazı bankalar kredi vermekten geri çekildikçe, daha fazla borçluyu finansman için özel fon aramaya teşvik edeceğini tahmin ettiklerini belirtti.

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Lynam, "Özel borç piyasası büyümeye devam ettikçe kamu borç finansmanı piyasalarıyla doğrudan rekabet etme kapasitesi de muhtemelen artacaktır" diye yazdı.

BlackRock, özel borçların önümüzdeki beş yıl içinde yıllık bileşik %15 oranında büyümesini beklediğini söyledi.

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