Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) şubat ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu gelişmelerini paylaştı.

Buna göre şubat sonu itibarıyla özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu 2022 yıl sonuna göre 1,4 milyar dolar azalarak 158 milyar dolar oldu.

Vadeye göre incelendiğinde 2022 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 1,7 milyar dolar azalarak 149,3 milyar dolar; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 271 milyon dolar artarak 8,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 719 milyon dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 586 milyon dolar azalışla 13,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Aynı dönemde bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 39 milyon dolar azalmış, tahvil stoku ise 469 milyon dolar azalarak 1,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 189 milyon dolar arttığı, tahvil stokunun ise 9,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise 2022 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 188 milyon dolar azalışla 4,9 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 76 milyon dolar artışla 1,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak şubat sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç bir önceki yıl sonuna göre 336 milyon dolar azalarak 103,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 118 milyon dolar artarak 8 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında 149,3 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 61,3'ünün dolar, yüzde 34,7’sinin euro, yüzde 1,9’unun Türk lirası ve yüzde 2,1’inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 8,7 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 33,6’sının dolar, yüzde 37,8’inin euro, yüzde 23,3’ünün Türk lirası ve yüzde 5,3’ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde şubat sonu itibarıyla 149,3 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 34,5’ini finansal kuruluşların, yüzde 65,5’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde 8,7 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 73,9’unu finansal kuruluşların, yüzde 26,1’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu şubat sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 40,7 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.