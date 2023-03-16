Özel sektörün yurt dışı kredi borcu geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmelerini paylaştı. Buna göre ocak sonu itibarıyla özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu 2022 yıl sonuna göre 158 milyon dolar azalarak 159,7 milyar dolar oldu.

Vadeye göre incelendiğinde 2022 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 284 milyon dolar azalarak 151,1 milyar dolar; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 126 milyon dolar artarak 8,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 610 milyon dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 672 milyon dolar azalışla 13,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönemde bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 51 milyon dolar artarken, tahvil stoku ise 467 milyon dolar azalarak 1,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,3 milyar dolar arttığı, tahvil stokunun ise 14 milyon dolar artarak 9,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2022 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 172 milyon dolar azalışla 4,9 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 28 milyon dolar azalışla 1,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ocak sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 555 milyon dolar artarak 104,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 3 milyon dolar artarak 7,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında 151,1 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60,9'unun dolar, yüzde 35,1’inin euro, yüzde 1,8’inin Türk lirası ve yüzde 2,2’sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 8,6 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 36,8’inin dolar, yüzde 36,4’ünün euro, yüzde 21,9’unun Türk lirası ve yüzde 4,9’unun diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde ocak sonu itibarıyla 151,1 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 34,3’ünü finansal kuruluşların, yüzde 65,7’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde 8,6 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 75,3’ünü finansal kuruluşların, yüzde 24,7’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu ocak sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 40,5 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.