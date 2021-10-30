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Panasonic net kar tahminini yukarı yönlü güncelledi

Japon elektronik üreticisi Panasonic, mevcut mali yılda net kar tahminini yukarı yönlü güncelledi.

30.10.2021 - 09:14 | | AA
Panasonic net kar tahminini yukarı yönlü güncelledi

Osaka merkezli firma, Mart 2022'de sona erecek 2021 mali yılı net kar, işletme karı ve satış beklentilerini açıkladı.

Japon firma, mevcut mali yıl için Mayıs 2021'de açıkladığı 210 milyar yenlik net kar tahminini yukarı yönlü revize etti. Buna göre Panasonic, 2021 mali yılında 240 milyar yenlik (2,11 milyar dolar) net kar bekliyor.

2020 mali yılına kıyasla firmanın satışlarının yüzde 9 yükselişle 7,3 trilyon yene (64,2 milyar dolar) çıkacağı tahmin ediliyor. İşletme karının ise yüzde 43 artışla 370 milyar yene (3,25 milyar dolar) yükselmesi bekleniyor.

Önceki tahminde satışlar 7 trilyon yen, işletme karı ise 330 milyar yen olarak öngörülmüştü. 2020 mali yılında Panasonic'in net karı 165,08 milyar yen (1,51 milyar dolar) olarak kaydedilmişti.

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