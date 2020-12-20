Para Nedir, Çeşitleri Nelerdir?

Para; hizmetlerin ve malların değişi- tokuşu adına kullanılan araçlar arasında en yaygın olanıdır. Para kelimesi genel olarak madeni ve banknotlar için kullanılsa da paranın birden fazla türü vardır.



Para Nedir?



Para; her malı ya da kıymeti satın alma gücüne sahip olan bir varlık olarak tanımlanabilir. Para; üretici ve tüketicilerin sektörlerde karşılaşılarak alışveriş yapılmasını olanak sağlayan değişim aracıdır. Para; devlet tarafından bastırılan, hizmet ve mal satın alma gücüne sahip ve herkesçe kabul gören bir değişim aracıdır. Her ülkenin kendine göre değişik değer ölçüleri bulunur.



Paranın Çeşitleri Nelerdir?



- Mal Paralar: Herhangi bir malın, paranın bilinen işlevlerinden bir bölümünü yerine getirilmesi ile para gibi kullanılması ve kabul edilmesidir. Mal paraların en önemli hususiyeti ya da bir malın para şeklinde kullanılmasının ön şartı, malı değeriyle o malın para şeklinde değerin eşit ya da aynı olmasıdır.



- Kaydi Paralar ve Banka Paraları:

Kaydi paraların kaynağı; vadesiz mevduat ile bankaların müşterileri için hesap açtıkları krediler olarak tanımlanabilir.



- Kâğıt Paralar ve Temsili Paralar: Tek maden ya da çift maden esası fark etmeksizin, madeni para sistemi çok güç olsa da ancak 1914 senesinde kadar devam etmiştir. Birinci Dünya Savaşının da getirmiş olduğu problemler ile beraber madeni para sistemlerinin tekrar kurulması ve işletilmesi çok zor bir hal almıştır. Bu yüzden yeni bir sistem şeklinde önce tam karşılığı bulunan ve tam dönüşebilir para sistemlerine; daha sonra da karşılığı sınırlandırılmış olan ve tam anlamıyla ortadan kaldırılan kağıt para sistemine geçilmiştir. Bu etapta birinci bölüme; yani karşılığı ve dönüşebilirliği olan para sistemine temsili para sistemi, ikinci kısma ise kısaca kağıt para sistemi adı verilmektedir.



Paranın Özellikleri



- Dayanıklı olması; Para yıpranma, aşınma, nem, ısı, çarpma, bozulma gibi dış etkenlere karşı dayanıklıdır.

- Bölünebilir olması: Farklı tutarlardaki ödemelerin yapılması adına paranın kolayca bölünür olması ve birbirine dönüşebilir olması gerekir. Paranın ifade etmiş olduğu değerler çok türlü olmalıdır.

- Taşınır olması: Ticari işlemlerin basitçe yapılması; paranın hacmi ve ağrılığı açısından taşımaya uygun olmasına bağlıdır.

- Kabul edilmesi: Ülke, başka ülkeler ve halk açısından tanınmalı ve kullanılmalıdır.