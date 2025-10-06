'Para politikası ılımlı seviyede sıkılaştırıcı'
Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, para politikasının şu anda sadece ılımlı seviyede sıkılaştırıcı olduğunu belirtti.
06.10.2025 - 09:31 | | Foreks Haber
İstihdam piyasasına ilişkin bazı risklerin ortaya çıktığını ifade eden Logan, tarifelerin etkisinin azalmış olabileceğini ancak mal fiyatları üzerinde hala yukarı yönlü baskıların bulunduğunu söyledi.
Konut dışı hizmet enflasyonundaki artışın ve bu seviyedeki yapışkanlığın ise endişe verici olduğunu vurguladı.