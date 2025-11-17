Canlı Borsa
Pay senedi yatırımcı sayısı azaldı
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre pay senedi yatırımcı sayısı geçen hafta da azaldı.

17.11.2025 - 09:10 | | Foreks Haber
Verilere göre 14 Kasım haftasında yatırımcı sayısı 57.663 kişi geriledi. Pay senedi yatırımcı sayısı 6 milyon 432 bin 356 kişiye indi.

Önceki hafta da yatırımcı sayısı 10.247 kişi azalmıştı.

Pay senedi sahiplik oranına bakıldığında toplam portföy değerinden yabancıların payı yüzde 36,61, yerli yatırımcıların payı yüzde 63,39 oldu. 

