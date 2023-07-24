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Pay senedi yatırımcı sayısı düşüş gösterdi

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı bir haftalık aranın ardından 21 Temmuz ile sona eren haftada yeniden düşüş gösterdi.

24.07.2023 - 09:50 |
Pay senedi yatırımcı sayısı düşüş gösterdi

MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre söz konusu haftada pay senedi yatırımcı sayısı 16 bin 678 kişi azaldı. Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 4 milyon 419 bin 206'dan 4 milyon 402 bin 528'e indi.

Aynı hafta pay senedi değeri ise 7,33 trilyon TL'den 7,65 trilyon TL'ye yükseldi.

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