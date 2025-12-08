Pegasus, Çek Hava Yolları ile iştiraki Smartwings'i satın alıyor

Canlı Borsa
Pegasus Hava Yolları, Çekya merkezli Çek Hava Yolları ile iştiraki Smartwings'i satın almak üzere anlaşma imzaladı.

08.12.2025 - 17:44 | | AA
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pegasus Hava Yolları, anlaşmayla uluslararası büyüme hedeflerinde önemli bir adım attı.

İşlemin toplam bedeli her iki şirketin borçlarını da kapsayacak şekilde 154 milyon euro olarak belirlendi.

Satın alım sürecinin tamamlanması, gerekli yasal onayların alınması ve diğer devir koşullarının yerine getirilmesini takiben gerçekleşecek.

Yatırımla Pegasus'un küresel ölçekte faaliyetlerini genişletmesi amaçlanıyor. Satın almayla şirket, iki hava yolunun deneyim ve kaynaklarını birleştirerek misafirlere daha geniş bir uçuş ağı ve uygun fiyatlar sunan güçlü bir yapı oluşturmayı hedefliyor.

