PEPP 2022'ye kadar devam edecek

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, ECB'nin Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) çerçevesinde varlık alımlarını en azından Mart 2022'ye kadar devam ettirmesi gerektiğini söyledi.

Villeroy yaptığı açıklamada, PEPP'in amacının ekonomilerin COVID-19 salgını ile başa çıkmalarına yardım etmek olduğunu belirtirken, PEPP çerçevesinde varlık alımı gevşetilse bile ECB'nin para politikasının destekleyici olmaya devam edeceğini vurguladı.