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Perakende satış hacmi arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artış kaydetti.

13.04.2021 - 10:27 | | AA
Perakende satış hacmi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı.

Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 yükseldi. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 8,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,8 arttı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 3,4 artış gösterdi. Söz konusu ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,4, otomotiv yakıtı satışları yüzde 3,8 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları ise aynı seviyede kaldı.

Perakende ciro

Cari fiyatlarla perakende ciro şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21 yükseldi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 26,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 22,7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5,9 arttı.

Perakende ciro şubatta bir önceki aya göre yüzde 4,5 artış kaydetti. Söz konusu ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6,3 artış gösterdi.

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