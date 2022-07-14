Perakende satış hacmi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı perakende satış endekslerini açıkladı. Buna göre sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %20,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %5,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %34,3, otomotiv yakıtı satışları ise %10,9 arttı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK %1,9 ARTTI

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %2,8 yükseldi. Gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %0,3 azaldı. Otomotiv yakıtı satışları ise %7,8 arttı.

PERAKENDE CİRO YILLIK %139,9 YÜKSELDİ

Cari fiyatlarla perakende ciro (2015=100) 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %139,9 yükseldi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %98,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %138,2, otomotiv yakıtı satışları ise %235 arttı.

PERAKENDE CİRO AYLIK %4,1 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro (2015=100) 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %4,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %4,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %1,2, otomotiv yakıtı satışları ise %10,7 arttı.