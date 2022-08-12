Perakende satış hacmi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı perakende satış endeksleri verisini açıkladı. Buna göre sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2022 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %6,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %11,4 yükseldi, otomotiv yakıtı satışları ise %11,8 azaldı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK %0,7 AZALDI

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,7 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %0,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %1,8 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise %9,6 azaldı.

PERAKENDE CİRO YILLIK %119,1 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro (2015=100) 2022 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %119,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %107,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %100,3, otomotiv yakıtı satışları ise %203,6 yükseldi.

PERAKENDE CİRO AYLIK %8,4 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro (2015=100) 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %8,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %6,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %7,8, otomotiv yakıtı satışları ise %12,3 arttı.