Perakende satış hacmi arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2022 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %9,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %11, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %13,6 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise %3,1 azaldı.

Perakende satış hacmi aylık %1,8 arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %0,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %2,3, otomotiv yakıtı satışları ise %1,6 arttı.

Perakende ciro yıllık %130,8 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro (2015=100) 2022 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %130,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %120,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %125, otomotiv yakıtı satışları ise %168,6 arttı.

Perakende ciro aylık %5 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro (2015=100) 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %5,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %6,2, otomotiv yakıtı satışları ise %1,2 arttı.