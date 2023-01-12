Perakende satış hacmi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Kasım ayı perakende satış endeksleri verisini açıkladı. Buna göre sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2022 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 17,7, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 3,9 arttı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 1,5 ARTTI

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,9 azaldı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 3,3 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 0,6 azaldı.

PERAKENDE CİRO YILLIK YÜZDE 125,4 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2022 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 125,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 120,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 121,2, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 148,2 arttı.

PERAKENDE CİRO AYLIK YÜZDE 4,9 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 4,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 6,4, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 1,1 arttı.