Perakende satış hacmi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Aralık ayı perakende satış endeksleri verisini açıkladı. Buna göre sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2022 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %21,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %12,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %28, otomotiv yakıtı satışları ise %15,7 arttı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK %4,8 ARTTI

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %4,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %1,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %5,5, otomotiv yakıtı satışları ise %6,9 arttı.

PERAKENDE CİRO YILLIK %112,4 ARTTI



Cari fiyatlarla perakende ciro (2015=100) 2022 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %112,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %109, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %116,6, otomotiv yakıtı satışları ise %103,7 arttı.

PERAKENDE CİRO AYLIK %3,3 ARTTI



Cari fiyatlarla perakende ciro (2015=100) 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %3,3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %2,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %5,8 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise %3 azaldı.