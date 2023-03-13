Perakende satış hacmi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Ocak ayı perakende satış endeksleri verisini açıkladı. Buna göre sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2023 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %33,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %24,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %42,4, otomotiv yakıtı satışları ise %23,6 arttı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK %5,4 ARTTI



Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %5,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %7,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %5,6, otomotiv yakıtı satışları ise %2,1 arttı.

PERAKENDE CİRO YILLIK %123,7 ARTTI



Cari fiyatlarla perakende ciro (2015=100) 2023 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %123,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %118,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %140,8, otomotiv yakıtı satışları ise %84,6 arttı.

PERAKENDE CİRO AYLIK %10,2 ARTTI



Cari fiyatlarla perakende ciro (2015=100) 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %10,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %9,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %12,3, otomotiv yakıtı satışları ise %4 arttı.