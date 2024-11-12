Perakende satış hacmi arttı

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2024 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12,7 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %3,3 arttı, toptan ticaret satış hacmi %13,0 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise %15,9 arttı.

Haberin Devamı

TİCARET SATIŞ HACMİ AYLIK %3,2 ARTTI, PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK %2,3 ARTTI

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,2 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %0,7 arttı, toptan ticaret satış hacmi %4,1 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise %2,3 arttı.