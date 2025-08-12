Perakende satış hacmi arttı

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2025 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %22,5 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %14,3 arttı, toptan ticaret satış hacmi %27,6 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise %14,7 arttı.

Haberin Devamı

Ticaret satış hacmi aylık %3,8 arttı, perakende satış hacmi aylık %1,3 arttı



Ticaret satış hacmi (2021=100) 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %3,8 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %0,5 arttı, toptan ticaret satış hacmi %5,4 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise %1,3 arttı.