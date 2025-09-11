Perakende satış hacmi arttı

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %11,6 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %9,5 arttı, toptan ticaret satış hacmi %11,4 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise %13,0 arttı.

Haberin Devamı

TİCARET SATIŞ HACMİ AYLIK %6,5 AZALDI, PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK %0,2 AZALDI

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %6,5 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %0,5 azaldı, toptan ticaret satış hacmi %10,0 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise %0,2 azaldı.