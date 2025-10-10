Milliyet App
Perakende satış hacmi arttı

Ticaret satış hacmi yıllık %6,9 arttı, perakende satış hacmi yıllık %12,2 arttı.

10.10.2025 - 10:13
Ticaret satış hacmi (2021=100) 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,9 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %12,8 arttı, toptan ticaret satış hacmi %3,4 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise %12,2 arttı.

Ticaret satış hacmi aylık %1,4 azaldı, perakende satış hacmi aylık %0,9 arttı

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,4 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %2,0 arttı, toptan ticaret satış hacmi %3,1 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise %0,9 arttı.

