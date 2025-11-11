Perakende satış hacmi arttı

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2025 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,3 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %8,3 arttı, toptan ticaret satış hacmi %8,9 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise %14,3 arttı.

TİCARET SATIŞ HACMİ AYLIK %4,7 ARTTI, PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK %2,2 ARTTI

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %4,7 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %0,4 azaldı, toptan ticaret satış hacmi %7,0 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise %2,2 arttı.