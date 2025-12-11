Perakende satış hacmi arttı

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2025 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,4 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %9,1 arttı, toptan ticaret satış hacmi %3,8 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise %15,0 arttı.

TİCARET SATIŞ HACMİ AYLIK %3,6 AZALDI, PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK %0,2 ARTTI

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,6 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %0,8 arttı, toptan ticaret satış hacmi %6,1 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise %0,2 arttı.