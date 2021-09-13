Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaPerakende satış hacmi yükseldi
HaberlerUzmanpara Haberleri Perakende satış hacmi yükseldi

Perakende satış hacmi yükseldi

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 artış kaydetti.

13.09.2021 - 10:32 | | AA
Perakende satış hacmi yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı.

Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, temmuzda yıllık bazda yüzde 12,3 yükseldi. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 18,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 8,1 arttı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, temmuzda bir önceki aya göre ise yüzde 0,7 yükseliş gösterdi. Gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,4 artarken gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,2 azaldı.

Perakende ciro

Cari fiyatlarla perakende ciro temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 24,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 37,9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 31,4 yükseliş kaydetti.

Perakende ciro temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,5 yükseldi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2,5 artış gösterdi.

Trabzonspor'un forvetteki istikrarı Nwakaeme

Trabzonspor'un forvetteki istikrarı Nwakaeme

Emtia piyasasında yoğun satış yaşandı

Emtia piyasasında yoğun satış yaşandı

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Zeytinburnu'ndaki tekstilcilerin 2021 ihracat hedefi 2,1 milyar dolar

Zeytinburnu'ndaki tekstilcilerin 2021 ihracat hedefi 2,1 milyar dolar

Ülkeyi birbirine kattı! Çinli film yıldızının olay yaratan röportajı

Ülkeyi birbirine kattı! Çinli film yıldızının olay yaratan röportajı

Son dakika! Gara'da PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi

Son dakika! Gara'da PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak'ta 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi

Kuzey Irak'ta 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi

Yeni Zelanda'dan, Afganistan'a 3 milyon dolarlık yardım

Yeni Zelanda'dan, Afganistan'a 3 milyon dolarlık yardım

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Gara'da PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi

Son dakika! Gara'da PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi

Sıradaki Haber
Ev hanımlığı süresi borçlanarak emekli olabilir mi?

Ev hanımlığı süresi borçlanarak emekli olabilir mi?

Sıradaki Haber
Semptomlar değişti, bu 5 belirtiye dikkat!

Semptomlar değişti, bu 5 belirtiye dikkat!

Sıradaki Haber
Kuzey Irak'ta 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi

Kuzey Irak'ta 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi

Sıradaki Haber