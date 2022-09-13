Perakende satış hacmi yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı perakende satış endeksi verilerini açıkladı. Buna göre sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %5,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %5 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise %10,8 azaldı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK %0,3 AZALDI



Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,3 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %1 arttı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %1,5 azaldı, otomotiv yakıtı satışları ise %1,8 arttı.

PERAKENDE CİRO YILLIK %114,8 ARTTI



Cari fiyatlarla perakende ciro (2015=100) 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %114,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %109,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %97,3, otomotiv yakıtı satışları ise %176 arttı.

PERAKENDE CİRO AYLIK %2,6 ARTTI



Cari fiyatlarla perakende ciro (2015=100) 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %5,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %3,3 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise %2,9 azaldı.