Perakende satış hacmi yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Ekim ayı perakende satış endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2022 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 10,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 11,8, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 1,1 arttı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 1,4 ARTTI

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,3, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 2,9 arttı.

PERAKENDE CİRO YILLIK YÜZDE 133,6 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 133,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 128,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 126, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 167,2 arttı.

PERAKENDE CİRO AYLIK YÜZDE 6,1 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 6,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 6,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 6,3, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 4,6 arttı.