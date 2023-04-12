Perakende satış hacmi yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Şubat ayı perakende satış endeksleri verisini açıkladı. Buna göre sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2023 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %21,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %24,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %24,5, otomotiv yakıtı satışları ise %7,8 arttı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK %6,5 AZALDI

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %6,5 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %0,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %8,7, otomotiv yakıtı satışları ise %8,8 azaldı.

PERAKENDE CİRO YILLIK %93,4 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro (2015=100) 2023 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %93,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %113,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %99,1, otomotiv yakıtı satışları ise %47,6 arttı.

PERAKENDE CİRO AYLIK %5,5 AZALDI

Cari fiyatlarla perakende ciro (2015=100) 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %5,5 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %2,1 arttı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %8,3, otomotiv yakıtı satışları ise %8,6 azaldı.