Perakende satış hacmi yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Mayıs ayı Perakende Satış Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %28,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %22,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %36,9, otomotiv yakıtı satışları ise %10,9 arttı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK %2,1 ARTTI

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %2,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %2,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %2, otomotiv yakıtı satışları ise %2,2 arttı.

PERAKENDE CİRO YILLIK %80,7 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro (2015=100) 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %80,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %87,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %109,7, otomotiv yakıtı satışları ise %5,1 arttı.

PERAKENDE CİRO AYLIK %4,6 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro (2015=100) 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %4,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %5,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %5,5 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise %0,9 azaldı.