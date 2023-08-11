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Perakende satış hacmi yükseldi

Perakende satış hacmi 2023 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %28,5 arttı.

11.08.2023 - 10:55 |
Perakende satış hacmi yükseldi

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2023 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %28,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %26,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %32,0, otomotiv yakıtı satışları ise %19,4 arttı.

Perakende satış hacmi aylık %0,1 azaldı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,1 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %2,3 arttı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %1,3, otomotiv yakıtı satışları ise %0,1 azaldı.

Perakende ciro yıllık %73,0 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro (2015=100) 2023 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %73,0 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %89,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %96,2, otomotiv yakıtı satışları ise %3,2 arttı.

Perakende ciro aylık %4,2 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro (2015=100) 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %4,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %6,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %2,4, otomotiv yakıtı satışları ise %8,0 arttı.

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