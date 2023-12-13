Perakende satış hacmi yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Ekim ayı perakende satış endeksleri verisini açıkladı. Buna göre sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2023 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %13,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %13,8 arttı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %18,9 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise %3,3 azaldı.

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PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK %2,0 ARTTI

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %0,9 arttı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %3,0 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise %0,2 azaldı.

PERAKENDE CİRO YILLIK %83,6 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro (2015=100) 2023 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %83,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %86,8 arttı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %91,9 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise %55,9 arttı.

PERAKENDE CİRO AYLIK %4,6 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro (2015=100) 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %4,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %4,7 arttı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %6,7 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise %2,3 azaldı.