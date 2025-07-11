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Perakende satış hacmi yükseldi

Ticaret satış hacmi yıllık %19,2 arttı, perakende satış hacmi yıllık %17,7 arttı.

11.07.2025 - 10:22 |
Perakende satış hacmi yükseldi

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %19,2 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %17,8 arttı, toptan ticaret satış hacmi %20,2 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise %17,7 arttı.

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Ticaret satış hacmi aylık %3,3 arttı, perakende satış hacmi aylık %1,6 arttı

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,3 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %1,5 arttı, toptan ticaret satış hacmi %4,3 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise %1,6 arttı.

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