'Petrol 200 dolara yükselebilir'

Bu en kötü senaryoda TTF'de doğal gaz fiyatının ortalamada 300 euro/MWh seviyesinin üzerine çıkabileceğini belirten Barclays, bu değerlendirmelerine rağmen brent petrolü için 2022 yılı ortalama fiyat tahminini büyük belirsizlik nedeniyle 92 dolar/varil seviyesinde tutmaya devam ettiğini de vurguladı.

Barclays, gerilimin düşmesi yönünde gelişmeler yaşanması halinde fiyatların temel göstergeler çerçevesinde oluşturdukları 92 dolar/varil tahinine oldukça çabuk gelebileceğini de ifade etti.