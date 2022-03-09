'Petrol 200 dolara yükselebilir'
Barclays, Rusya'da petrol ve gaz ithalatının büyük ölçüde durdurulmasını içeren en kötü senaryonun gerçekleşmesi halinde brent petrolde fiyatın bu yaz 200 dolar/varil seviyesine tırmanabileceğini açıkladı.
09.03.2022 - 07:50 |
Bu en kötü senaryoda TTF'de doğal gaz fiyatının ortalamada 300 euro/MWh seviyesinin üzerine çıkabileceğini belirten Barclays, bu değerlendirmelerine rağmen brent petrolü için 2022 yılı ortalama fiyat tahminini büyük belirsizlik nedeniyle 92 dolar/varil seviyesinde tutmaya devam ettiğini de vurguladı.
Barclays, gerilimin düşmesi yönünde gelişmeler yaşanması halinde fiyatların temel göstergeler çerçevesinde oluşturdukları 92 dolar/varil tahinine oldukça çabuk gelebileceğini de ifade etti.