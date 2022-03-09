Geri Dön
Uzmanpara'Petrol 200 dolara yükselebilir'
HaberlerUzmanpara Haberleri 'Petrol 200 dolara yükselebilir'

'Petrol 200 dolara yükselebilir'

Barclays, Rusya'da petrol ve gaz ithalatının büyük ölçüde durdurulmasını içeren en kötü senaryonun gerçekleşmesi halinde brent petrolde fiyatın bu yaz 200 dolar/varil seviyesine tırmanabileceğini açıkladı.

09.03.2022 - 07:50 |
'Petrol 200 dolara yükselebilir'

Bu en kötü senaryoda TTF'de doğal gaz fiyatının ortalamada 300 euro/MWh seviyesinin üzerine çıkabileceğini belirten Barclays, bu değerlendirmelerine rağmen brent petrolü için 2022 yılı ortalama fiyat tahminini büyük belirsizlik nedeniyle 92 dolar/varil seviyesinde tutmaya devam ettiğini de vurguladı.

Barclays, gerilimin düşmesi yönünde gelişmeler yaşanması halinde fiyatların temel göstergeler çerçevesinde oluşturdukları 92 dolar/varil tahinine oldukça çabuk gelebileceğini de ifade etti.

İstanbul'da 5 gün kar var! 'Bu gece başlayacak'
Bombardıman altında tahliye! ‘İşgal Rusya’nın sonu olacak’
Ukraynalı şarkıcı Jamala dehşet gününü anlattı: 'Şarkımın gerçek olacağı aklıma gelmezdi!'
Dünyanın gözü Belek’te olacak
Köyde bir sabah aniden başladı! 'Lanetli Ekmek' delirtti
'Üç Kız Kardeş'te Somer'den flaş karar! 'Yazık oldu Türkan'a'
Apple yeni iPhone'nu tanıttı! İşte iPhone SE'nin özellikleri
MHK'dan tarihi operasyon! Cüneyt Çakır'da büyük tehlike
30 bin liraya yükseldi! Tazminat yolu...
'Oh Olsun' krizi! Selami Şahin'den İrem Derici açıklaması
UEFA Şampiyonlar Ligi tarihine geçti! İnanılmaz performans...
Boş araziye hibe desteği! Resmen açıklandı
İki ülke radarına girmişti! ABD'den ilk temas
‘Yüzen kale’de sona doğru! Dikkat çeken TB3 SİHA detayı
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta
İstanbul'da 5 gün kar var! 'Bu gece başlayacak'
İstanbul'da 5 gün kar var! 'Bu gece başlayacak'
Bombardıman altında tahliye! ‘İşgal Rusya’nın sonu olacak’
Bombardıman altında tahliye! ‘İşgal Rusya’nın sonu olacak’
Ukraynalı şarkıcı Jamala dehşet gününü anlattı: 'Şarkımın gerçek olacağı aklıma gelmezdi!'
Ukraynalı şarkıcı Jamala dehşet gününü anlattı: 'Şarkımın gerçek olacağı aklıma gelmezdi!'
Dünyanın gözü Belek’te olacak
Dünyanın gözü Belek’te olacak
Köyde bir sabah aniden başladı! 'Lanetli Ekmek' delirtti
Köyde bir sabah aniden başladı! 'Lanetli Ekmek' delirtti
'Üç Kız Kardeş'te Somer'den flaş karar! 'Yazık oldu Türkan'a'
'Üç Kız Kardeş'te Somer'den flaş karar! 'Yazık oldu Türkan'a'
Apple yeni iPhone'nu tanıttı! İşte iPhone SE'nin özellikleri
Apple yeni iPhone'nu tanıttı! İşte iPhone SE'nin özellikleri
MHK'dan tarihi operasyon! Cüneyt Çakır'da büyük tehlike
MHK'dan tarihi operasyon! Cüneyt Çakır'da büyük tehlike
30 bin liraya yükseldi! Tazminat yolu...
30 bin liraya yükseldi! Tazminat yolu...
'Oh Olsun' krizi! Selami Şahin'den İrem Derici açıklaması
'Oh Olsun' krizi! Selami Şahin'den İrem Derici açıklaması
UEFA Şampiyonlar Ligi tarihine geçti! İnanılmaz performans...
UEFA Şampiyonlar Ligi tarihine geçti! İnanılmaz performans...
Boş araziye hibe desteği! Resmen açıklandı
Boş araziye hibe desteği! Resmen açıklandı
İki ülke radarına girmişti! ABD'den ilk temas
İki ülke radarına girmişti! ABD'den ilk temas
‘Yüzen kale’de sona doğru! Dikkat çeken TB3 SİHA detayı
‘Yüzen kale’de sona doğru! Dikkat çeken TB3 SİHA detayı
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta