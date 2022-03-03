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Petrol 9 yılın zirvesini test etti

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları Rusya'nın Ukrayna saldırısı nedeniyle yaptırımların genişleyerek enerji sektörünü de içine alabileceği endişesi ile 9 yılın zirvesini gördü. ABD'de stratejik petrol stoklarının 20 yılın en düşük seviyelerine inmesi de petrol fiyatlarını yükseltti.

03.03.2022 - 09:51 |
Petrol 9 yılın zirvesini test etti

ICE'de brent petrolün varil fiyatı 2013 yılı Şubat ayından bu yana ilk kez 118 dolar seviyesinin üzerine çıktı ve 118,22 dolar seviyesini gördü,

Mayıs vadeli brent petrol şu sıralarda düne göre 3,81 dolar artışla 116,74 dolar seviyesinde.

NYMEX'de Batı Teksas petrolü de 114,78 dolar seviyesine kadar yükseldi. Şu sıralarda düne göre 3,79 dolar artışla 114,39 dolardan işlem görüyor.

ANZ analistleri kısa vadede petrol fiyatının 125 dolar/varil seviyesini test edeceğini, arz sıkıntısı yaşanmasına yol açacak gelişmeler ortaya çıkması halinde daha yukarıların da görülebileceğini vurguluyor.

Bunun yanı sıra piyasalar Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) Başkanı'nın hafta sonu yapacağı Tahran ziyaretini de takip ediyor. İran ile nükleer anlaşmaya varılması ve ABD yaptırımlarının kalkması halinde 1,3 milyon varil/gün seviyesinde bir ek petrol arzının piyasalara gelmesi söz konusu olabilir.

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