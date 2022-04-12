Petrol bugün kaç dolar?
Avrupa Birliği (AB) yetkilileri ile Viyana'da görüşen OPEC temsilcilerinin üretimin artırılmayacağı sinyalini vermeleri ve Şanghay'da COVID-19 tedbirlerinin gevşetilmeye başlaması petrol fiyatlarını yükseltti.
12.04.2022 - 09:21 |
ICE'de işlem gören brent petrolün varil fiyatı dün 100 dolar seviyesinin altını test etmesinden sonra bu sabah düne göre 1,89 dolar artışla 100,37 dolardan işlem görüyor.
NYMEX'de Batı Teksas petrolü de 1,92 dolar yükselişle 96,149 dolar/varil seviyesinde.
Analistler brent petrolde 100 dolar seviyesinin üzerinde kalınması halinde yeniden 103 doların aşılabileceğini işaret ediyor. Destek seviyesi ise 98,44 dolar/varil.