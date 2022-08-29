Petrol bugün kaç dolar?

ANZ analistleri petrol fiyatlarının yükselmeye devam etmesine neden olarak OPEC+'ın üretimi kısmayı değerlendirebileceği açıklamalarının yarattığı tedirginliği ve artan doğal gaz fiyatları karşısında enerji üreticilerinin daha ucuz bir alternatif olarak petrole yönelmelerini gösteriyor.

Bunun yanı sıra Libya'nın başkenti Trablus'ta hafta sonu yaşanan çatışmalarda 32 kişinin yaşamını yitirmesi ve iç savaşın yeniden başlayabileceği endişeleri de fiyatları yukarı çekiyor.

ICE'de bugün ekim vadeli brent petrol 102,14 dolara kadar yükseldikten sonra cuma gününe göre 50 cent artışla 101,49 dolar seviyesinden işlem görüyor.